«Витязь» — «Трактор»: результат матча КХЛ, кто победил, какой счёт, авторы голов

В Челябинске на стадионе «Арена Трактор им. Валерия Белоусова» состоялся очередной матч регулярного чемпионата КХЛ. «Трактор» принимал «Витязь».
Встреча закончилась со счётом 5:2 в пользу подмосковного клуба.
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Уже в первом периоде гости забросили две шайбы. Александр Яремчук с передач Скотта Уилсона и Алексея Волгина открыл счёт. На 16-й минуте Степан Старков удвоил преимущество «Витязя», ему ассистировал Жереми Руа.
В начале второго периода Кирилл Рассказов с передачи Владислава Кары увеличил счёт. Но вскоре Антон Бурдасов с паса Сергея Калинина отыграл одну шайбу.
В третьем периоде на голы Владимира Галузина и Кары хозяева ответили точным броском Максима Шабанова. У «Трактора» результативную передачу сделал Сергей Телегин, а у «Витязя» — Яремчук, Галузин и Волгин.
«Витязь» набрал 30 очков, команда занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Трактор» с 25 очками располагается на девятом месте на Востоке.
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