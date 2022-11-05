«Северсталь» — «Сочи»: результат матча КХЛ, кто победил, какой счёт, авторы голов

В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» завершился заключительный матч дня в регулярном чемпионате КХЛ.

«Северсталь» принимала «Сочи». Матч закончился победой хозяев со счётом 5:4 Б.

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В концовке первого периода Робин Пресс вывел хозяев вперёд, открыв счёт. Но во втором периоде гости забросили три безответные шайбы. В составе сочинцев отличились Дмитрий Завгородний, Никита Феоктистов и Юрий Александров.

В третьем периоде хозяевам удалось отыграться. В промежутке с 50-й по 58-ю минуту «Северсталь» забросила три шайбы. Пресс оформил дубль, а ещё по результативному броску нанесли Илья Иванцов и Дмитрий Моисеев.

В овертайм за шесть секунд до конца основного времени игру перевёл Никита Попугаев. В серии буллитов победную шайбу забросил Руслан Абросимов.

«Северсталь» набрала 25 очков, команда занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сочи» с 10 очками занимает последнее место в Восточной конференции.

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