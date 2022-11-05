«Факел» — «Краснодар»: прогноз Александра Бубнова с коэффициентом 9.00

Известный в прошлом футболист, а ныне эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч РПЛ «Факел» — «Краснодар».

Ставка: победа «Краснодара» со счётом 1:0 за 9.00.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Провал в Оренбурге стал серьёзным психологическим ударом для воронежцев — Дмитрию Пятибратову даже пришлось извиняться перед фанатами.

«Факелу» нужно побеждать, и дома он пойдёт в атаку. Тут-то «Краснодар» и может поймать соперника на контратаках.

Думаю, дело ограничится одним забитым мячом, и «Краснодару» этого будет достаточно, чтобы одержать победу».

Экспресс с коэффициентом 8.37.

Прогноз на матч ЦСКА — «Пари НН» с коэффициентом 4.50.

Тренер «Химок» рассказал об эмоциях после первой победы команды с августа.

Прогноз на матч «Зенит» — «Ахмат» с коэффициентом 2.96.

Черчесов: плей-офф Лиги Европы — это лишь промежуточный этап.