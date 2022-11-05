Прогноз на матч РПЛ «Факел» — «Краснодар» от «Чемпионата»

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч РПЛ «Факел» — «Краснодар».

Ставка: победа «Факела» с форой (0) за 2.18.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Факел» в последних турах действует строго от обороны. Это привело к серии из шести матчей без проигрышей (пять ничейных исходов и одна победа). Поражение в минувшем матче с «Оренбургом» со счётом 1:4 поставило на ней точку. Тем не менее, хозяева вышли из зоны прямого вылета и расположились на 13-й строчке турнирной таблицы.

Стоит признать, что в октябре «Краснодар» попал в кризис. Команда выиграла всего в одном матче из шести (четыре поражения и одна ничья). В трёх встречах из шести гости не сумели открыть счёт забитым мячам. Талантливый голкипер Матвей Сафонов не способен в одиночку тащить команду.

«Факел» старается действовать на домашней арене с предельной концентрацией и изначально заточен на ничью. Подопечные Пятибратова довольно уверенно обороняются и регулярно забивают соперникам. Учитывая слабую игру «Краснодара», рекомендуем изучить ставку на победу «Факела» с форой (0) за коэффициент 2.18.

Экспресс с коэффициентом 8.37.

Прогноз на матч ЦСКА — «Пари НН» с коэффициентом 4.50.

Черчесов: плей-офф Лиги Европы — это лишь промежуточный этап.

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Прогноз на матч «Зенит» — «Ахмат» с коэффициентом 2.96.