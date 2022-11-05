«Факел» — «Краснодар»: по какому каналу покажут, прямой эфир, где смотреть онлайн

5 ноября состоится матч 16-го тура чемпионата России «Факел» – «Краснодар». Начало запланировано на16:30 мск.

В прямом эфире встречу покажут на телеканале «Матч Премьер».

10 лучших прогнозов на сегодня.

Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу краснодарцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.39. Успех воронежцев оценивается аналитиками в 3.00. На ничью предлагают поставить за 3.52.

Букмекеры не верят, что матч 16-го тура чемпионата России «Факел» – «Краснодар» получится результативным: тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал больше 2.5 мяча – за 1.96.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.35. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.26. Поставить на «обе забьют» можно за 1.74.

Экспресс с коэффициентом 8.37.

Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Фулхэм» с коэффициентом 2.35.

Прогноз на матч ЦСКА — «Пари НН» с коэффициентом 4.50.

Григорян заступился за Спартака Гогниева.

«Факел» — «Краснодар»: прогноз Дмитрия Булыкина с коэффициентом 6.50.