«Факел» — «Краснодар»: по какому каналу покажут, прямой эфир, где смотреть онлайн

5 ноября состоится матч 16-го тура чемпионата России «Факел» – «Краснодар». Начало запланировано на16:30 мск.
В прямом эфире встречу покажут на телеканале «Матч Премьер».
10 лучших прогнозов на сегодня.
Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу краснодарцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.39. Успех воронежцев оценивается аналитиками в 3.00. На ничью предлагают поставить за 3.52.
Букмекеры не верят, что матч 16-го тура чемпионата России «Факел» – «Краснодар» получится результативным: тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал больше 2.5 мяча – за 1.96.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.35. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.26. Поставить на «обе забьют» можно за 1.74.
Экспресс с коэффициентом 8.37.
Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Фулхэм» с коэффициентом 2.35.
Прогноз на матч ЦСКА — «Пари НН» с коэффициентом 4.50.
Григорян заступился за Спартака Гогниева.
«Факел» — «Краснодар»: прогноз Дмитрия Булыкина с коэффициентом 6.50.
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