«Ман Сити» — «Фулхэм»: прогноз Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч РПЛ «Манчестер Сити» — «Фулхэм».

Ставка: победа «Манчестер Сити» всухую за 1.97.

«Манчестер Сити» после недавней осечки в чемпионате больше не допускает подобных оплошностей и снова бросился преследовать «Арсенал» в таблице, очень солидно играя по всем линиям.

10 лучших прогнозов на сегодня.

«Горожане» невероятно опасны на своём поле для любого противника и вполне могут остаться «сухими» в родных стенах, имея очень монолитную оборону и просто безумно эффективную атаку. Лондонцам будет чрезвычайно непросто в предстоящей битве, учитывая качество их футбола на выезде.

«Фулхэм» неплохо смотрится в противостояниях с равными и более слабыми оппонентами, но ему очень сложно играть против грандов, и в подобных случаях клуб чаще всего оказывается слабее. Команда в целом достойно проводит сезон и вполне может претендовать на зону еврокубков, но конкурировать на равных с чемпионом на его поле будет практически нереально.

На мой взгляд, в этой паре фаворит очевиден, и вряд ли стоит ждать какой-то интриги. «Горожане» уже решили все свои вопросы в Лиге чемпионов и будут максимально собраны в матче чемпионата, рассчитывая на осечку конкурента.

Я считаю, что лондонцам ничего не светит в этой игре не только в плане набора очков, но и в плане результативности — уж слишком велика разница в классе у соперников. Мой прогноз — победа «Манчестер Сити» под ноль за коэффициент 1.97».

Экспресс с коэффициентом 7.84.

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