«Факел» — «Краснодар»: ставка Егора Титова на матч РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч 16-го тура РПЛ «Факел» — «Краснодар».

Ставка: тотал меньше 3 мячей за 1.50.

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«Сразу про несколько команд сейчас можно сказать, что они подустали к концу первой части сезона. Думаю, «Краснодар» — точно одна из них. Не лучший матч с «Пари Нижний Новгород», проиграли дома «Ахмату», проиграли «Зениту». Да, по счёту вроде бы было достойно – всего 0:1, но краснодарцы вообще ничего не сумели создать, это свидетельствует о состоянии команды.

К тому же в предстоящем матче не будет на поле Эдуарда Сперцяна, лидера полузащиты, травмировался до конца года Олусегун. Понятно, что атакующий потенциал краснодарцев снизился.

Для «Факела» это шанс набрать очки. Воронежцы должны правильно отреагировать на очень слабую игру с «Оренбургом». Трибуны помогут, поддержат. С настроем у воронежцев проблем точно не будет. Вопрос в том, что позволит мастерство.

В такой игре не жду большого количества голов. У «Краснодара» проблемы, у «Факела» всё-таки не самый сильный и мастеровитый состав. Один мяч может всё решить. Ставлю на тотал меньше 3 мячей».

Экспресс с коэффициентом 7.84.

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