«Ман Сити» — «Фулхэм»: результат матча АПЛ, кто победил, какой счёт, авторы голов

5 ноября состоялся матч 15-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Сити» дома принимал «Фулхэм». Встреча проходила на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)».

Стартовый свисток главного арбитра матча Даррена Ингланда прозвучал в 17:30 мск.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

«Горожане» вышли вперёд на 16-й минуте встречи, когда аргентинский форвард Хулиан Альварес реализовал голевой момент после точной передачи Илкая Гюндогана. На 26-й минуте крайний защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу получил прямую красную карточку за фол «последней надежды», заработав также пенальти в свои ворота.

К «точке» подошёл полузащитник «дачников» Андреас Перейра, уверенно реализовавший 11-метровый удар. На 90+5-й минуте Холанд реализовал пенальти и сумел принести своей команде победу — 2:1.

«Манчестер Сити» набрал 32 очка и возглавил турнирную таблицу чемпионата. У «Фулхэма» 19 очков, команда находится на восьмой позиции.

Экспресс с коэффициентом 8.14.

Прогноз на матч «Ростов» — «Динамо» с коэффициентом 3.62.

Гендиректор «Зенита»: завтра будет серьёзный разговор, и не только с Чистяковым.

Прогноз на матч «Торпедо» — «Крылья Советов» с коэффициентом 4.10.

Российский триколор на форме сборной США по футболу. Это не шутка!