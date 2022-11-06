«Зенит» — «Ахмат»: результат матча РПЛ, кто победил, какой счёт, авторы голов

5 ноября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге проходил матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги. Играли местный «Зенит» и «Ахмат» (Грозный).
Финальный свисток Павла Кукуяна зафиксировал победу гостевой команды со счётом 2:1. Это первое поражение «Зенита» в нынешнем сезоне чемпионата России.
Полузащитник гостей Евгений Харин открыл счёт уже на первой минуте. Садулаев разогнал грозненскую контратаку правым краем, сделал передачу в штрафную, удар Камилова привёл к рикошету — мяч от ноги Караваева угодил в штангу. Харин, подобрав мяч во вратарской, добил его в ворота.
На восьмой минуте нападающий «Ахмата» Мохамед Конате отправил второй мяч в ворота Михаила Кержакова. Чистяков потерял мяч у радиуса штрафной, Конате после перехвата продвинулся вперёд и технично перебросил вратаря.
На 64-й минуте Андрей Мостовой отыграл один мяч: прошёл заброс в штрафную, Мостовой прикрыл мяч корпусом, развернулся и с полулёта пробил точно в цель. Однако это не помогло его команде избежать поражения.
«Зенит» с 39 очками занимает в турнирной таблице первое место. «Ахмат» (26) — пятый.
Экспресс с коэффициентом 8.14.
Гендиректор «Зенита»: завтра будет серьёзный разговор, и не только с Чистяковым.
Прогноз на матч «Торпедо» — «Крылья Советов» с коэффициентом 4.10.
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