«Авангард» — «Витязь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Омске

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Авангард» — «Витязь».

Ставка: победа «Авангарда» с форой (-1.5) за 1.98.

«У кого ещё торкает в груди при виде афиши этого матча? Уже немного таких осталось, кто помнит, каким был «Витязь».

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Сейчас он старается добывать результат игрой. Получается лучше, но даже в плей-офф «Витязь» попадает лишь по большим праздникам. Но – старается. И в Омске наверняка тоже будет стараться. Вот только «Авангард» постепенно набрал скорость, для «Витязя», скажем мягко, проблематичную. При таких вводных даже одно очко станет для гостей счастьем.

Но вот что примечательно. Если за последние без малого 15 лет «Авангард» в личных встречах наиграл более чем на двукратное преимущество по количеству побед, а в 10 последних междусобойчиках, сыгранных в рамках регулярных чемпионатов КХЛ на площадках «Авангарда» эта пропорция в целом сохраняется (семь побед «ястребов» против трёх у соперника), то последние шесть матчей они сыграли, что называется, поровну – каждый выиграл по три раза.

Учитывая всё вышеизложенное, предположу домашнюю победу «Авангарда», добытую в основное время, и с преимуществом в счёте от двух шайб и более».

Экспресс с коэффициентом 8.35.

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