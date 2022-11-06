«Динамо» Минск — «Сочи»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Динамо» Минск — «Сочи».
Ставка: победа «Динамо» с форой (-1.5) за 1.98.
«Вопрос прямо-таки для знатоков из программы «Что? Где? Когда?»: может ли команда, имеющая действующую серию из 11 поражений подряд, быть фаворитом хоть в каком-нибудь, даже самом запселом, выездном матче? Особенно если учесть, что у сочинцев третий матч выездной сессии через день, тогда как минчане имели на двое суток отдыха больше?
Но при этом сочинцы по статистике личных встреч имеют пусть и небольшое, но всё-таки преимущество. И это преимущество, между прочим, сохраняется и в десяти последних междусобойчиках, сыгранных в рамках регулярных чемпионатов КХЛ в столице братской Беларуси: шесть побед южан против четырёх у «зубров».
То есть математика как раз требует признать сочинцев фаворитами, поскольку они умеют играть против минчан, причём умеют это делать в гостях. Маленькая ремарка: умели. А в этом сезоне, кстати, уже один раз в Минске проиграли.
Вывод: домашняя победа «зубров», в основное время, с преимуществом от двух шайб и более. А тотал неважен, могут ведь и «выстрелить», хотя, скорее всего, будет мучительный «низовой» матч».
Экспресс с коэффициентом 4.68 на КХЛ.
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