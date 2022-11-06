«Марсель» — «Лион»: прогноз Егора Титова с коэффициентом 2.24

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Лиги 1 «Марсель» — «Лион».

Ставка: победа «Марселя» за 2.24.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Марсель» не выдержал гонку сразу в двух турнирах. Он очень хотел выйти в плей-офф Лиги чемпионов, и после двух подряд побед над «Спортингом» казалось, что это более чем реально. Но два заключительных тура стали большим разочарованием. В то же время и в чемпионате в четырёх последних турах набрано всего одно очко.

Никаким преследователем «ПСЖ» «Марсель» уже не является. Команда откатилась на пятое место. «Лион» сейчас вообще не тот, к которому мы привыкли. Там идёт перестройка. Команда на восьмом месте, отставание четыре очка от «Марселя». Интересно, что команды забили по 22 мяча.

И всё-таки, считаю, «Марсель» сейчас лучше готов, это более основательная команда, она должна разозлиться на себя в свете последних неудач и выдать классный матч. «Лион» сыроват. Поэтому ставлю на победу хозяев».

Экспресс с коэффициентом 7.90.

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