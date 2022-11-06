«Бетис» — «Севилья»: прогноз Эдуарда Мора на матч Примеры

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор сделал прогноз на матч Бетис» — «Севилья».

Ставка: победа «Бетиса» за 2.06.

«Севильское дерби – это всегда очень напряжённые игры, болельщики сходят с ума. Конечно, антураж у матча будет колоссальный.

Лучшие прогнозы на Примеру.

На разных полюсах находятся команды. «Бетис» абсолютно заслуженно входит в зону Лиги чемпионов, идёт на четвёртом месте, имея очков поровну с третьим «Атлетико».

«Севилья» — наоборот, третья с конца. Команда возрастная, плохо подготовленная физически. Конечно, нужно что-то менять, нужна свежая кровь. Особенно когда команда играет на два фронта.

«Севилья» провела тяжелейший матч с «Сити» в Лиге чемпионов. Вроде неплохо начали, но «Сити» сумел дожать и уверенно победить.

Игравший днём позже «Бетис» уверенно победил ХИК, дал отдохнуть ведущим футболистам и в хорошем состоянии подходит к дерби.

В любом случае игра будет упорной. Не думаю, что будет забито много голов. Но считаю, что победит «Бетис». Команда просто лучше, свежее, быстрее. Ставлю на победу «Бетиса».

Экспресс с коэффициентом 8.52.

«Адана Демирспор» по своей инициативе разорвал контракт с Дзюбой.

Мостовой высказался об уходе Дзюбы из «Адана Демирспор».

Чистяков выведен из основного состава «Зенита».

Эрлинг Холанд повторил рекорд Луиса Суареса в АПЛ.