«Бетис» — «Севилья»: прогноз Эдуарда Мора на матч Примеры

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор сделал прогноз на матч Бетис» — «Севилья».
Ставка: победа «Бетиса» за 2.06.
«Севильское дерби – это всегда очень напряжённые игры, болельщики сходят с ума. Конечно, антураж у матча будет колоссальный.
На разных полюсах находятся команды. «Бетис» абсолютно заслуженно входит в зону Лиги чемпионов, идёт на четвёртом месте, имея очков поровну с третьим «Атлетико».
«Севилья» — наоборот, третья с конца. Команда возрастная, плохо подготовленная физически. Конечно, нужно что-то менять, нужна свежая кровь. Особенно когда команда играет на два фронта.
«Севилья» провела тяжелейший матч с «Сити» в Лиге чемпионов. Вроде неплохо начали, но «Сити» сумел дожать и уверенно победить.
Игравший днём позже «Бетис» уверенно победил ХИК, дал отдохнуть ведущим футболистам и в хорошем состоянии подходит к дерби.
В любом случае игра будет упорной. Не думаю, что будет забито много голов. Но считаю, что победит «Бетис». Команда просто лучше, свежее, быстрее. Ставлю на победу «Бетиса».
Экспресс с коэффициентом 8.52.
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