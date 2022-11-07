«Челси» — «Арсенал»: результат матча АПЛ, кто победил в дерби, какой счёт, авторы голов

6 ноября состоялся матч 15-го тура английской Премьер-лиги, в котором в рамках лондонского дерби встречались «Челси» и «Арсенал». Встреча проходила на стадионе «Стэфморд Бридж».
Стартовый свисток главного арбитра матча Майкла Оливера прозвучал в 15:00 мск.
Первая половина встречи проходила в обоюдоострой борьбе практически без моментов. Несмотря на большое количество фолов, Майкл Оливер показал обеим командам лишь по одной жёлтой карточке. Во второй тайме ситуация практически не изменилась, но в итоге через борьбу мяч забили футболисты Микеля Артеты.
На 63-й минуте после исполнения стандарта мяч забил Габриэл Магальянс, ассистировал ему Букайо Сака. Как ни старались футболисты в синей форме, но даже развести мяч со своей половины поля они не могли. Финальный свисток оповестил о победе «канониров» со счётом 1:0.
Благодаря этой победе «Арсенал» набрал 34 очка и вернулся на вершину английского чемпионата. «Челси» после поражения опустился на седьмое место, в активе команды Грэма Поттера 21 очко.
Экспресс с коэффициентом 8.52.
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