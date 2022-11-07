«Торпедо» — «Спартак»: ставка Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Торпедо» — «Спартак».

Ставка: победа «Торпедо» в матче за 1.54.

«Торпедовские 0:4 дома от «Локомотива» — это чёткое обозначение того, насколько «Торпедо» является тренерской командой и насколько зависит от того, как главный тренер ведёт игру.

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Исчез со скамейки Игорь Ларионов («Мне в Детройт по делу срочно!»), и – пожалуйста: «гасите свет, сливайте воду». Поэтому можно констатировать, что результат следующего матча со «Спартаком» во многом зависит от того, успеет ли Ларионов вернуться.

Со «Спартаком» творится что-то непонятное, и уже натворилось на четыре поражения подряд. И если за проигрыш СКА его никто не упрекнёт, тут практически сам бог велел, поражение от «Авангарда», даже домашнее, тоже вполне объяснимо, то влёт после этого «Куньлуню» сильно запутывает общую картину.

Понятно, что на старте сезона красно-белые «хапнули не по чину», практически никто не видит их в плей-офф, стало быть, они приходят к своему начальному состоянию, но как-то обидно.

По предстоящему матчу в Нижнем Новгороде непоняток тоже больше, чем поняток. Если брать общую статистику, то там за последние три пятилетки равенство.

Ещё большее равенство, уже абсолютное, в десяти последних междусобойчиках, сыгранных в рамках регулярных чемпионатов КХЛ в Нижнем Новгороде – 5-5. При этом четыре последних таких междусобойчика автозаводцы проиграли. При этом матчей, закончившихся в основное время вничью, отнюдь не много. И что тут думать?

Ход мыслей следующий. Ларионов обещал к «Спартаку» вернуться. И именно этот факт при равных остальных считаю важным. Значит, «Торпедо» наберёт в домашнем противостоянии со «Спартаком» два очка, но гадать, справятся ли ларионовцы в основное время, не берусь. И тотал будет небольшим, не выше 6.5 шайбы — обе команды в последнее время забивают немного».

Экспресс с коэффициентом 5.28.

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