Прогноз на матч КХЛ «Трактор» — «Сибирь» от «Чемпионата»

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч КХЛ «Трактор» — «Сибирь».

Ставка: «Сибирь» не проиграет и тотал меньше 5.5 шайбы за 2.75.

10 лучших прогнозов на сегодня.

«Трактор» после мощного прошлого сезона в текущем розыгрыше КХЛ не впечатляет результатами. Подопечные Анвара Гатиятулина набрали лишь 46,3% возможных очков и болтаются за пределами зоны плей-офф. Подводит «белых медведей» слабая игра в атаке.

«Сибирь» в сентябре раскачивалась, а в октябре заметно прибавила. В последних 13 играх новосибирцы потерпели лишь пять поражений и поднялись на четвёртую строчку турнирной таблицы Восточной конференции. Если на стартовом отрезке команда делала разницу за счёт надёжной игры в обороне, то в последнее время акцент сместился на игру в атаке.

«Сибирь» смотрится убедительнее, чем «Трактор». Команда Андрея Мартемьянова эффективнее играет в атаке, в частности в большинстве. Также сравнительно надёжнее она играет в обороне — вратари парировали 91,92% бросков из 780 в створ ворот.

Рекомендуем ставку на то, что «Сибирь» не проиграет, через тотал меньше 5.5 шайбы за 2.75.

Экспресс с коэффициентом 7.05.

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