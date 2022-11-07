Прогноз на матч КХЛ «Трактор» — «Сибирь» от «Чемпионата»

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч КХЛ «Трактор» — «Сибирь».
Ставка: «Сибирь» не проиграет и тотал меньше 5.5 шайбы за 2.75.
10 лучших прогнозов на сегодня.
«Трактор» после мощного прошлого сезона в текущем розыгрыше КХЛ не впечатляет результатами. Подопечные Анвара Гатиятулина набрали лишь 46,3% возможных очков и болтаются за пределами зоны плей-офф. Подводит «белых медведей» слабая игра в атаке.
«Сибирь» в сентябре раскачивалась, а в октябре заметно прибавила. В последних 13 играх новосибирцы потерпели лишь пять поражений и поднялись на четвёртую строчку турнирной таблицы Восточной конференции. Если на стартовом отрезке команда делала разницу за счёт надёжной игры в обороне, то в последнее время акцент сместился на игру в атаке.
«Сибирь» смотрится убедительнее, чем «Трактор». Команда Андрея Мартемьянова эффективнее играет в атаке, в частности в большинстве. Также сравнительно надёжнее она играет в обороне — вратари парировали 91,92% бросков из 780 в створ ворот.
Рекомендуем ставку на то, что «Сибирь» не проиграет, через тотал меньше 5.5 шайбы за 2.75.
Экспресс с коэффициентом 7.05.
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