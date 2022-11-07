«Трактор» — «Сибирь»: по какому каналу покажут, во сколько начало, прямой эфир

7 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» — «Сибирь». Начало игры не ранее 17:00 мск.
Смотреть матч в прямом эфире можно на канале KHL и KHL Prime.
Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу челябинцев в основное время можно с коэффициентом 1.84. Победа новосибирцев по итогам 60 минут оценена экспертами в 3.72.
Букмекеры считают, что матч «Трактор» — «Сибирь» не будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.22, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.66.
Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.94. Заключить в букмекерских конторах пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно с коэффициентом 7.90.
Экспресс с коэффициентом 7.05.
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