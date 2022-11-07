ЦСКА — «Локомотив»: прогноз Артёма Батрака с коэффициентом 2.60

Экс-хоккеист, обладатель Кубка Харламова Артём Батрак сделал ставку на матч регулярного сезона КХЛ ЦСКА — «Локомотив».

Ставка: победа «Локомотива» в матче за 2.60.

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«Хорошая пара. Две команды одинаково шли в чемпионате. В каком плане? Они не очень хорошо начали сентябрь, но уже в октябре оказались на своих местах. Может быть, кто-то из них мог забраться и на первое место, но СКА играет вообще без провалов.

Дополнительной мотивации добавляет тот факт, что Игорь Никитин – в прошлом тренер ЦСКА. И в «Локомотиве» ещё есть Максим Шалунов, который из ЦСКА когда-то уходил. Есть ещё Марченко, но он не играет, травмирован.

«Локомотив» набрал хорошую форму, он одержал четыре победы подряд. Команда немало забивает. В последнем матче против «Торпедо» коллектив Никитина вообще не пропустил.

Поэтому мне кажется, что в этом матче интересно выглядит ставка на победу «Локомотива» с учётом овертайма и буллитов. Причем она идёт с высоким коэффициентом – до 2.60. Понятно, что я немного рискую. Но, учитывая форму «Локомотива» и коэффициент, я считаю, что можно рискнуть».

Экспресс с коэффициентом 6.37.

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