Прогноз на матч «Хатайспор» — «Истамбул Башакшехир» с коэффициентом 3.10

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч «Хатайспор» — «Истамбул Башакшехир».
Ставка: победа «Башакшехир» и тотал больше 2.5 мяча за 3.10.
«Хатайспор» после кошмарного старта сезона (пять поражений в шести матчах) решился на смену тренера. Команду возглавил бывший наставник «Карагюмрюка» — Волкан Демирель. Положение кардинально улучшилось – три победы в пяти матчах, но оба поражения при Демиреле вышли разгромными. Лишь в одном из 12 матчей сезона во всех турнирах «Хатайспору» удалось сохранить свои ворота на замке.
«Истанбул» играет на два фронта и не ударил в грязь лицом в Лиге конференций, где занял первое место в группе, опередив по дополнительным показателям «Фиорентину». Предстоящий матч состоится в понедельник, потому что в четверг стамбульцы провели матч с шотландским «Хартсом», но это было лёгкой разминкой – 3:1.
«Башакшехир» проиграл всего два матча в сезоне – дерби с «Фенербахче» и выезд во Флоренцию к «Фиорентине».
Три подряд матча «Истанбула» и три из четырёх последних игры «Хатайспора» вышли весьма зрелищными – в них забивалось не менее трёх мячей. Поставить на победу гостей и тотал больше 2.5 мяча можно поставить с коэффициентом 3.10.
Экспресс с коэффициентом 6.37.
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