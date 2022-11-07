«Торпедо» — «Спартак»: где смотреть онлайн, по какому каналу покажут, прямой эфир

7 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» — «Спартак». Начало игры не ранее 19:30 мск.
Посмотреть матч в прямом эфире можно на канале KHL.
Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу нижегородцев в основное время можно с коэффициентом 1.84. Победа москвичей по итогам 60 минут оценена экспертами в 4.10.
Букмекеры считают, что матч «Торпедо» — «Спартак» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.68, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.10.
Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.80. Заключить в букмекерских конторах пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно с коэффициентом 8.70.
Экспресс с коэффициентом 6.37.
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