ЦСКА — «Локомотив»: по какому каналу покажут, где смотреть онлайн, прямой эфир

7 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — «Локомотив». Начало игры запланировано на 19:30 мск.

Посмотреть матч в прямом эфире можно на канале KHL Prime.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в основное время можно с коэффициентом 1.88. Победа ярославцев по итогам 60 минут оценена экспертами в 4.00.

Букмекеры сомневаются, что матч ЦСКА — «Локомотив» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.90, тотал меньше 4.5 шайбы — тоже за 1.90.

Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.70. Заключить в букмекерских конторах пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно с коэффициентом 8.70.

Экспресс с коэффициентом 6.37.

Владелец «Вашингтона» трогательно поздравил Овечкина.

Тренер «Торонто» рассказал, сколько пропустит из-за травмы Самсонов.

Прогноз на матч «Амур» — «Динамо» с коэффициентом 3.32.

Овечкин рассказал об особых отношениях с владельцем «Вашингтона».