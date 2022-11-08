«Торпедо» — «Спартак»: результат матча КХЛ, кто победил, какой счёт, авторы голов

В Нижнем Новгороде завершился матч в рамках регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Торпедо» встречалось на своём льду с московским «Спартаком».
Победу со счётом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) одержали хозяева.
На седьмой минуте встречи счёт открыл нападающий «Торпедо» Николай Коваленко с передач Алексея Кручинина и Игоря Ларионова.
На третьей минуте второго периода преимущество хозяев удвоил Максим Летунов с передачи Михаила Орлова.
На 18-й минуте третьего периода форвард хозяев Сергей Гончарук с передач Николая Коваленко и Алексея Кручинина забросил шайбу в пустые ворота москвичей.
Следующий матч «Торпедо» проведёт 10 ноября дома с «Ак Барсом». «Спартак» 9 ноября отправится в гости к минскому «Динамо».
Экспресс с коэффициентом 6.93.
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