«Барыс» — «Витязь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 8 ноября

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Барыс» — «Витязь».
Ставка: «Витязь» не проиграет и ТМ 6.5 за 2.30.
«Несмотря на то что «Барыс» потерпел шесть поражений в семи последних матчах, он пока еще сохраняет место в хоне плей-офф своей Восточной конференции. Правда, место это нынче на приставном стульчике в прихожей, и гарантирует разве что разрыв «на ветошь» победителем конференции в первом же раунде плей-офф, но для нынешнего «Барыса» и это – хлеб.
Лучшие прогнозы на сегодня.
«Витязь» даже смотрится чуть лучше, и после пяти поражений кряду вышел в график, чередующий победы и поражения. То есть, шансы есть и у тех, и у других. А вот если посмотреть, кому победа нужна больше, то этим кем-то, без сомнения. Будет «Барыс». Поскольку впереди у него календарь – мама, не горюй. И если он сейчас не возьмет очки у «Витязя», то вообще непонятно, где он их будет в ближайшей перспективе брать.
Но статистика личных встреч утверждает, что для «Барыса» не все так просто. Казахстанский клуб за последние без малого пятнадцать лет наработал на более чем двукратное преимущество по количеству побед. Но чаще казахстанцы побеждают на выезде, а вот в десяти последних «междусобойчиках», проведенных в рамках регулярных чемпионатов КХЛ в столице братского Казахстана, преимущество «Барыса» совсем мизерное – шесть побед против четырех. Причем казахстанцы проиграли домашний матч прошлого сезона, а в начале нынешнего «Витязь» вообще устроил казахстанцам «Аргентину-Ямайку».
Выхожу на прогноз, который будет у меня достаточно скромным, практически веганским. Предположу, что «Витязь» наберет в Казахстане минимум одно очко. Что там будет с максимумом – вопрос дискуссионный, и влезать в нее не буду. Но много шайб не жду, и считаю, что тотал не превысит 6.5», — сказал Лебедев.
Экспресс с коэффициентом 5.64.
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