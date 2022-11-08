«Наполи» — «Эмполи»: прогноз Егора Титова на игру итальянской Серии А

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Наполи» — «Эмполи» в 14-м туре итальянской Серии А сезона-2022/2023.



Ставка: победа «Наполи» и ТБ 3.5 за 2.05.



«Наполи» просто феноменален в этом сезоне. Даже поражение в Ливерпуле не выбило команду из колеи. Вернулись и победили на выезде ближайшего преследователя – «Аталанту» (2:1). Теперь ближе всех к «Наполи» «Милан», но гандикап уже шесть очков. Это очень прилично, хотя играть ещё много, всё может измениться. Но неаполитанцам нужно собирать свои очки в матчах, где соперники объективно ниже классом.



Лучшие прогнозы на сегодня.



«Эмполи» не очень много пропускает – 17 мячей в 13 играх. У того же «Интера» больше. Но в то же время не так давно «Эмполи» ездил в Турин и получил четыре мяча от «Ювентуса», который забивает, в общем-то, мало. Так что, я думаю, если «Наполи» включит полную мощность, то забьёт много. Да, пока придется обойтись без Хвичи, но против «Аталанты» это не помешало.

Есть Осимхен, Распадори, Лосано, из центра поддерживают Лоботка и Зелиньски. Есть резерв – те же Лосано и Симеоне. Не думаю, что у «Наполи» тут возникнут проблемы. Команда играет в удовольствие. Она может где-то потерять концентрацию и пропустить, но сама забьёт много», — сказал Титов.



Экспресс с коэффициентом 5.64.



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