«Наполи» – «Эмполи»: прогноз Дениса Наливайко на игру чемпионата Италии

Спортивный комментатор, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на матч 14-го тура Серии А «Наполи» – «Эмполи».
Ставка: гол Осимхена за 1.75.
«Совсем скоро в итальянской Серии А будет пауза, связанная со стартом чемпионата мира. У «Наполи» прекрасный шансы уйти на перерыв, не потерпев ни одного поражения в Серии А. Команда является абсолютным фаворитом в противостоянии с «Эмполи». Коэффициенты очень низкие на все ставки связанные с «Наполи». Я удивлен, что на ту ставку, которую я вам предложу коэффициент ниже, чем должен быть. Это в очередной раз доказывает, что сейчас «Наполи» в полном порядке. Как мне кажется сейчас это, пожалуй, единственный претендент на Скудетто. Проиграть «Наполи» может лишь сам себе.
Лучшие прогнозы на сегодня.
В этом матче я предлагаю поставить на гол Виктора Осимхена. Он сейчас мой любимый центральный нападающий в европейском футболе. Виктор прекрасно действует на футбольном поле, много играет на команду и довольно часто забивает. Коэффициент на это исход – 1.75», — сказал Наливайко.
Экспресс с коэффициентом 5.64.
«Пари НН» не будет приглашать иностранца на пост главного тренера.
Лунёв рассказал, чего ему не хватает в Германии.
Мостовой: чемпионат России — золотое дно для европейских тренеров.
Зарема жёстко ответила Мостовому.
- 8 ноября 2022
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
07:00
-
06:00
-
05:00
-
03:45
-
00:15
- 7 ноября 2022
-
23:15
-
22:45
-
22:00
-
21:30
-
21:00
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
14:45
-
14:00
-
13:30