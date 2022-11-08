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«Наполи» – «Эмполи»: прогноз Дениса Наливайко на игру чемпионата Италии

«Наполи» – «Эмполи»: прогноз Дениса Наливайко на игру чемпионата Италии
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Спортивный комментатор, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на матч 14-го тура Серии А «Наполи» – «Эмполи».

Ставка: гол Осимхена за 1.75.

«Совсем скоро в итальянской Серии А будет пауза, связанная со стартом чемпионата мира. У «Наполи» прекрасный шансы уйти на перерыв, не потерпев ни одного поражения в Серии А. Команда является абсолютным фаворитом в противостоянии с «Эмполи». Коэффициенты очень низкие на все ставки связанные с «Наполи». Я удивлен, что на ту ставку, которую я вам предложу коэффициент ниже, чем должен быть. Это в очередной раз доказывает, что сейчас «Наполи» в полном порядке. Как мне кажется сейчас это, пожалуй, единственный претендент на Скудетто. Проиграть «Наполи» может лишь сам себе.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В этом матче я предлагаю поставить на гол Виктора Осимхена. Он сейчас мой любимый центральный нападающий в европейском футболе. Виктор прекрасно действует на футбольном поле, много играет на команду и довольно часто забивает. Коэффициент на это исход – 1.75», — сказал Наливайко.

Экспресс с коэффициентом 5.64.

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