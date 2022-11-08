Прогноз на матч «Наполи» — «Эмполи» в чемпионате Италии

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч Серии А «Наполи» — «Эмполи».

Ставка: победа «Наполи» с форой (-2.5) за 2.60.

«Эмполи» очень удивил в прошлом сезоне, когда смог дважды обыграть «Наполи». У неаполитанцев до сих пор небольшое преимущество над соперником по личным встречам, но не такое серьёзное, как можно было бы предположить. Всего восемь побед против шести у соперника.

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«Наполи» продолжает рваться к титулу, команду Лучано Спаллетти в Италии пока никто ещё не смог остановить, хотя она успела сыграть со многими топами на их поле. В прошлом туре была бита «Аталанта», причём главного преследователя удалось обыграть без помощи Хвичи, одного из лучших игроков команды на старте сезона.



«Эмполи» пока нечем похвастаться, кроме текущего места в середине таблицы и нескольких хороших матчей с такими же середняками и аутсайдерами. В игре с лидером синим явно нечего ловить. Их оборона не выдержит того натиска, который сможет предложить «Наполи».



Даже без Хвичи у Спаллетти в атаке есть куча игроков, которые могут выйти и уверенно разобраться с «Эмполи». Их не просто много, их даже в избытке. Уверенная победа хозяев – самый вероятный исход этого матча. Можно поставить на победу «Наполи» с форой (-2.5) мяча за 2.60.

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