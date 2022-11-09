«РБ Лейпциг» — «Фрайбург»: прогноз Алексея Гасилина на матч Бундеслиги

Чемпион Европы в составе России U-17, комментатор Бундеслиги Алексей Гасилин дал прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Фрайбург» в рамках 14-го тура Бундеслиги.



Ставка: победа «РБ Лейпциг» и обе забьют за 3.26.



«Немецкая Бундеслига и один из самых интересных матчей тура «РБ Лейпциг» — «Фрайбург».



Лучшие прогнозы на сегодня.



Две атакующие команды, которые очень уверенно прошли свои группы в еврокубках. Если «Фрайбург» прошел группу ЛЕ на первом месте, то «РБ Лейпциг» занял второе место, уступив одно очко «Реалу». Но в одной из очных игр дома они смогли обыграть команду из Испании, и сделали это в красивом стиле, не играя от обороны, а навязав свою игру. В Бундеслиге команды идут очень высоко. Если «Фрайбург» со старта идет ровно, то вспомнив начало чемпионата от команды «Лейцпиг» это была катастрофа. Тогда тренером еще был Тедеско, но после его увольнения команда, что говориться поперла. Отличная игра в атаке. Силва и Нкунку просто в потрясающей форме и терзают любую оборону. Этот матч точно будет атакующий.



«Фрайбург» — крепкий орешек и очень сбалансированная команда, Их показательная игра была в последнем туре с «Кельном». Все строго в обороне, хорошие острые моменты в атаке. Нападающий Грегорич отлично умеет завершать свои моменты, пара центральных защитников Линхарт и Гинтер одна из лучших в лиге. Она играет строго и уверенно. Нас точно ждет интересный матч, и трудно дать прогноз, но все же игра в Лиге чемпионов от «Лейцпига» меня очень впечатлила, особенно с «Реалом». Думаю, они очень хотят ввязаться в гонку за медали и догнать «Фрайбург», поэтому верю в их победу, так же, кажется, что можно взять и обе забьют, поэтому сыграю комбинированный исход», — сказал Гасилин.



Экспресс с коэффициентом 21.15.



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