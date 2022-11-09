Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Ноттингем Форест» — «Тоттенхэм»: прогноз Тимура Журавеля на матч Кубка лиги

«Ноттингем Форест» — «Тоттенхэм»: прогноз Тимура Журавеля на матч Кубка лиги
Комментарии

Спортивный журналист, профессиональный комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч «Ноттингем Форест» — «Тоттенхэм» в рамках Кубка английской лиги.

Ставка: проход «Ноттингем Форест» за 2.24.

«На неделе пройдет матч Кубка лиги. «Тоттенхэм» приедет в гости к «Ноттингем Форест». «Тоттенхэм» сейчас в каком-то плачевном состоянии. Команда проиграла «Ливерпулю», сейчас у неё просто какой-то недобор игроков. Кроме того, я уже делился с вами ощущением, что Антонио Конте не умеет держать удар.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Мне кажется, что «Ноттингем» может этим воспользоваться. Команда, хоть и последняя в АПЛ, но выдала очень неплохой матч с «Брентфордом». Поскольку матч кубковый, то я буду призывать вас ставить на проход «Ноттингема» или просто на гол.

Да, это будет сенсация, но кубковые турниры на то и существуют, чтобы были сенсации», — сказал Журавель.

Экспресс с коэффициентом 21.15.

Сборная Хорватии объявила состав на ЧМ-2022.

ЧМ-2022 хотели отдать США. Блаттер всё рассказал!

«Барселона» останется лидером Ла Лиги до конца 2022 года.

Захарян остаётся. Переход в «Челси» сорвался.

Каррера рассказал, готов ли возглавить «Зенит» или ЦСКА.

Экспресс на 9 ноября с коэффициентом 6.8: чары Поттера может разрушить только Холанд Экспресс на 9 ноября с коэффициентом 6.8: чары Поттера может разрушить только Холанд
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022