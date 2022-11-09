«Ноттингем Форест» — «Тоттенхэм»: прогноз Тимура Журавеля на матч Кубка лиги

Спортивный журналист, профессиональный комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч «Ноттингем Форест» — «Тоттенхэм» в рамках Кубка английской лиги.



Ставка: проход «Ноттингем Форест» за 2.24.



«На неделе пройдет матч Кубка лиги. «Тоттенхэм» приедет в гости к «Ноттингем Форест». «Тоттенхэм» сейчас в каком-то плачевном состоянии. Команда проиграла «Ливерпулю», сейчас у неё просто какой-то недобор игроков. Кроме того, я уже делился с вами ощущением, что Антонио Конте не умеет держать удар.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Мне кажется, что «Ноттингем» может этим воспользоваться. Команда, хоть и последняя в АПЛ, но выдала очень неплохой матч с «Брентфордом». Поскольку матч кубковый, то я буду призывать вас ставить на проход «Ноттингема» или просто на гол.



Да, это будет сенсация, но кубковые турниры на то и существуют, чтобы были сенсации», — сказал Журавель.



Экспресс с коэффициентом 21.15.

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