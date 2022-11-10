«Северсталь» — «Нефтехимик»: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Северсталь» — «Нефтехимик».



Ставка: ничья за 4.30.



«Ещё с тех незапамятных времен, когда «Северсталь» под руководством Сергея Михалёва (царствие ему небесное!) играла в финале Суперлиги против «Локомотива» пана Вуйтека, у меня в Череповце появилось много друзей. С ними мы вместе постарели, но до сих пор поддерживаем отношения. Этих ребят я и спросил: мол, что происходит с «Северсталью»? Куда всё делось? И услышал простой ответ: «Никуда не делось. Просто запасов на длительную кампанию не было. И резервов не было, поскольку «Северсталь» сейчас официально самый бедный клуб КХЛ. На старте летали, всё было в новинку, предсезонка была хорошая. Потом «бензин» кончился, а доливать нечего».



Лучшие прогнозы на сегодня.



И ведь при этом «Северсталь» практически на равных бьётся с куда более обеспеченными клубами. Но у этих клубов есть что бросить на чашу весов в третьих периодах и особенно в овертайме, а у «Северстали» нет. И ротации как таковой нет, поскольку не с кем ротировать.



И даже весьма скромный «Нефтехимик» на фоне «Северстали» смотрится весьма основательно – прямо со своего предпоследнего места на Востоке. Тем более что статистика на стороне «маленьких татар». И в общем и целом за последние пятнадцать лет, с момента образования КХЛ. И даже в десяти последних междусобойчиках, сыгранных в рамках регулярных чемпионатов КХЛ в Череповце, там у «Нефтехимика» хоть и чисто символическое, но всё равно преимущество, шесть побед против четырёх хозяйских.



Ну и, конечно, в Череповец «Нефтехимик» прибыл весь на позитиве. Отдельная история, почему ему сказали «Фас» вместо «Руки вверх» в татарстанском дерби. Как бы то ни было, но «старшего брата» «химики» завалили. А вот «Северсталь» в абсолютно аналогичной ситуации проиграла.



Думаю, в предстоящем матче будет ничья в основное время. Что-то вроде 2:2 или 3:3. А потом кому-то повезёт, но это будет именно везение», — сказал Лебедев.



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