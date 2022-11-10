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«Сибирь» — «Динамо» Москва: ставка Владимира Плющева на игру регулярного чемпионата КХЛ

«Сибирь» — «Динамо» Москва: ставка Владимира Плющева на игру регулярного чемпионата КХЛ
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Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал ставку на матч КХЛ «Сибирь» – «Динамо» (Москва).

Ставка: победа «Сибири» за 3.05.

«Рекомендовал бы ставить на победу хозяев. По двум причинам. Во-первых, свежесть. Команда Мартемьянова уже три недели никуда не выезжает из сибирско-уральского часового пояса, не испытывает проблем с акклиматизацией, да и отдыхала на день больше. Тогда как «Динамо» потеряло много сил в недавней серии матчей с лидерами лиги. И после перелёта на Дальний Восток банально просело физически.

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Во-вторых, атакующая игра бело-голубых хоть и энергична, но безыскусна. Столкнувшись с грамотной обороной, «Динамо» начинает буксовать. Это мы видели в их встречах с топ-клубами Запада. На то же самое жаловался Кудашов после поражения во Владивостоке. «Сибирь» умеет грамотно играть в обороне и упираться против мастеровитых соперников. Недавний овертайм в Омске и буллитная победа в Новосибирске тому свидетельство. Думаю, хозяева сумеют засушить соперника (в матче точно будет меньше пяти заброшенных шайб) и выиграют. Выбираю ставку «победа «Сибири» в основное время», — сказал Плющев.

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