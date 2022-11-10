Прогноз на матч «Сибирь» — «Динамо»

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч КХЛ «Сибирь» — «Динамо».
Ставка: победа «Сибири» с нулевой форой за 2.30.
«Динамо» снова всерьёз притормозило в чемпионате. Завершается короткая выездная серия команды, но пока она её в полной мере проваливает – в двух последних матчах подопечные Алексея Кудашова ничего не смогли поделать с оборонительными «Амуром» и «Адмиралом», уступив с одинаковым счётом 1:2.
10 лучших прогнозов на сегодня.
У гостей наметились проблемы с производительностью в нападении, качества реализации не хватает, и в матчах с оборонительными соперниками всегда сложно.
Что интересно, на отрезке шести последних игр победить москвичам удалось всего дважды, но с яркими «Торпедо» (4:2) и «Металлургом» (4:1). «Динамо» умеет играть в открытый хоккей, однако ставит сейчас в первую очередь на защиту собственных ворот.
«Сибирь» в этом плане для гостей также очень неудобный соперник, который забивает не слишком много, но и провалов серьёзных не допускает. Впрочем, выездную серию в четыре игры новосибирцы завершили ужасно – ни одной победы в основное время и три поражения.
Однако дома команда Андрея Мартемьянова хороша, одержав четыре победы подряд при средней результативности в четыре шайбы. «Динамо» же проиграло три матча на выезде, однако больше трёх голов не пропускало. В нынешнем сезоне команды уже встречались, минимальную победу добыла «Сибирь» в гостях (4:3), поэтому сейчас дома она может продлить успешную серию. Возьмём победу хозяев с форой (0) за 2.30. Кроме того, рассмотрим тотал «Сибири» больше 2.5 шайбы с коэффициентом 2.70.
Экспресс с коэффициентом 15.20.
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