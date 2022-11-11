«Металлург» — «Барыс»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Металлург» — «Барыс».



Ставка: победа «Металлурга» с форой (-2.5) за 2.26.



«Честно говоря, совершенно не понимаю, откуда у «Магнитки» взялись четыре поражения подряд. Ну да, соперники были весьма серьёзными – от московского «Динамо» на выезде до «Авангарда» дома. Но ведь во всех этих матчах «Металлург» играл, причём делал это неплохо и уж точно не хуже, чем раньше. Где-то недорабатывают на последних рубежах, где-то отворачивается Фортуна, но на серию из четырёх поражений подряд Магнитогорск, по моему глубокому убеждению, никак не заработал.



Лучшие прогнозы на сегодня.



А это означает, что «Барысу» со своими семью поражениями в восьми последних матчах в Магнитогорске точно придется не сладко, и это еще мягко сказано. Думаю, «Магнитка» сейчас должна пребывать в состоянии тихой свирепости, и казахстанцы попадают аккурат под горячую руку. А если к этому добавить тот факт, что «Барыс» является худшей командой Восточной конференции по игре на выезде, то выводы делайте сами.



Чтобы выводы делались лучше, можно напомнить, что по статистике личных встреч у «Магнитки» почти двукратное общее преимущество по количеству побед. Правда, «Барыс» достаточно неплохо играет в Магнитогорске, точнее, играл, потому что это было раньше, когда сам «Барыс» был совершенно иной командой и не настолько домашней, как сейчас.



Вывод: домашняя победа «Магнитки», в основное время и с преимуществом в счете от трех шайб и более. При всех нынешних проблемах уральцев, они показывают игру, против которой нынешнему «Барысу» не справиться», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 11.13.



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