«Локомотив» — «Спартак»: прогноз Виктора Гусева на матч РПЛ с коэффициентом 2.80

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч 17-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак».

Ставка: индивидуальный тотал «Локомотива» меньше 0.5 мяча за 2.80.

«Это последний тур перед перерывом на чемпионат мира и на зимнюю паузу. Разрыв между командами составляет 20 очков в пользу «Спартака». Ситуация уникальная. В личных встречах у «Локомотива» 41 победа, у «Спартака» 93 победы, 38 раз сыграли команды вничью.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

На поле железнодорожников из 10 последних личных встреч «Локомотив» не проиграл в восьми. Минимум одна команда не забивала в восьми из девяти последних личных матчей на поле «Локомотива».

В предыдущем туре «Локомотив» в гостях отыгрался в матче с «Уралом» и сыграл вничью. «Спартак» в Сочи разошёлся миром с местной командой. До этой ничьей у железнодорожников было семь побед в восьми матчах и без побед с конца августа. У «Спартака» до ничьей с «Сочи» была победная серия. В первом круге «Спартак» выиграл в очном матче, владея большим игровым преимуществом. В пяти последних личных встречах две победы у каждого из клубов и одна ничья.

У обеих команд неплохая атака. В обороне «Спартак» выглядит предпочтительнее. Дома у «Локомотива» в этом сезоне РПЛ всего одна победа. «Спартак» гонится за лидирующим «Зенитом», но и «Локо» нужно решать задачи, потому что команда идёт в зоне переходных матчей. У команд разные ситуации. На мой взгляд, лучше будет выглядеть «Спартак».

Экспресс с коэффициентом 7.15.

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