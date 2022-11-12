«Торпедо» — «Зенит»: ставка Александра Бубнова на матч РПЛ с коэффициентом 7.00

Известный в прошлом футболист, а ныне эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 17-го тура РПЛ «Торпедо» — «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» со счётом 3:0 за 7.00.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Явный лидер встречается с откровенным аутсайдером. Хотя «Зенит» в прошлом туре сенсационно уступил, по составу команда Сергея Семака намного сильнее соперника.

Имея необходимость реабилитироваться, гости с первых минут должны действовать в полную силу. К тому же не стоит забывать, что очередная осечка чемпиона позволит всерьёз говорить о возрождении интриги.

Исходя из сказанного, у «Торпедо» шансы на очки минимальные. Поэтому лучшим выбором будет ставка на разгромную победу сине-бело-голубых со счётом 3:0».

Экспресс с коэффициентом 7.15.

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