«Торпедо» — «Зенит»: ставка Александра Бубнова на матч РПЛ с коэффициентом 7.00

Известный в прошлом футболист, а ныне эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 17-го тура РПЛ «Торпедо» — «Зенит».
Ставка: победа «Зенита» со счётом 3:0 за 7.00.
«Явный лидер встречается с откровенным аутсайдером. Хотя «Зенит» в прошлом туре сенсационно уступил, по составу команда Сергея Семака намного сильнее соперника.
Имея необходимость реабилитироваться, гости с первых минут должны действовать в полную силу. К тому же не стоит забывать, что очередная осечка чемпиона позволит всерьёз говорить о возрождении интриги.
Исходя из сказанного, у «Торпедо» шансы на очки минимальные. Поэтому лучшим выбором будет ставка на разгромную победу сине-бело-голубых со счётом 3:0».
Экспресс с коэффициентом 7.15.
Прогноз на матч «Крылья Советов» — «Ростов» с коэффициентом 4.60.
Шомуродов и Урунов вызваны в сборную Узбекистана на матч с Россией.
Прогноз Александра Бубнова на матч «Локомотив» — «Спартак».
Аршавин рассказал, за кого будет болеть на ЧМ-2022 в Катаре.
- 12 ноября 2022
-
11:00
-
10:40
-
10:20
-
10:00
-
09:40
-
09:20
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:30
-
07:00
-
06:00
-
05:00
- 11 ноября 2022
-
22:00
-
21:30
-
20:30
-
19:30
-
19:15
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30