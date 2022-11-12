«Локомотив» — «Спартак»: прогноз Павла Погребняка на московское дерби

Экс-футболист сборной России, чемпион России, обладатель Кубка УЕФА и Суперкубка Европы Павел Погребняк дал прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — «Спартак».
Ставка 1: тотал больше 2.5 мяча за 1.77.
Ставка 2: тотал больше 0.5 мяча в обоих таймах за 1.64.
10 лучших прогнозов на сегодня.
«Подготовил для вас прогноз на матч «Локомотив» — «Спартак». Хоть это и московское дерби, бурного ажиотажа оно не вызывает. Команды решают разные задачи.
«Спартак» борется за лидерство, а «Локомотив» пытается выйти из зоны стыков. Очевидного фаворита в матче нет, так как команды не показывают игру экстра-класса.
«Локомотиву» нужны очки, а значит, будет атаковать команда. «Спартак» не проигрывает уже 10 матчей подряд, а восемь из них выиграл. Красно-белые на выезде забили больше всех. Квинси Промес является лучшим бомбардиром чемпионата.
Моя ставка — тотал больше 2.5 мяча и голы в обоих таймах».
Экспресс с коэффициентом 4.67 на РПЛ.
Прогноз на матч «Торпедо» — «Зенит» с коэффициентом 2.35.
Травмированный Садио Мане включён в состав сборной Сенегала на ЧМ-2022.
Прогноз Александра Бубнова на матч «Локомотив» — «Спартак».
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