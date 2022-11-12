«Крылья Советов» — «Ростов»: где смотреть онлайн, трансляция, по какому каналу покажут

12 ноября состоится матч РПЛ «Крылья Советов» — «Ростов». Начало запланировано на 14:00 мск.
На территории России в прямом эфире эту встречу покажет телеканал «Матч Премьер».
Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу самарцев можно с коэффициентом 2.30. Успех гостей оценивается аналитиками в 3.00. На ничью предлагают поставить за 3.70.
Букмекеры считают, что матч получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.81, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.06.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.23. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.32. Поставить на «обе забьют» можно за 1.68.
Экспресс с коэффициентом 12.15.
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Прогноз на матч «Крылья Советов» — «Ростов» с коэффициентом 4.60.
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Прогноз Андрея Чернышова на матч «Крылья» — «Ростов» с коэффициентом 7.00.
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