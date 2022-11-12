Прогноз на матч «Шальке» — «Бавария» в чемпионате Германии

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч Бундеслиги «Шальке» — «Бавария».

Ставка: победа «Баварии» с форой (-2.5) за 2.45.

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Букмекеры в этом матче настолько сильно верят в «Баварию», что вариант сенсации в виде победы хозяев оценивают коэффициентом 16.0. И это тот случай, когда коэффициент можно назвать достаточно низким. Между соперниками просто катастрофическая пропасть – первая и последняя команды чемпионата, качество игры не поддаётся сравнению, а о результатах и говорить не приходится.

«Шальке» смог в прошлом туре минимально обыграть «Майнц», но эта победа лишь помогла приблизиться к зоне стыковых матчей. Подвал таблицы команда никак уже в этом году не покинет. «Кобальтовые» уступили в семи из восьми последних матчей чемпионата, регулярно пропуская не менее двух голов в свои ворота.

Сейчас очевидно должно быть больше, ведь «Бавария» щадить соперника перед перерывом не собирается. В прошлом туре подопечные Юлиана Нагельсмана не оставили шансов «Вердеру» (6:1), который является вторым самым удобным соперником чемпиона в истории.

Чаще мюнхенцы обыгрывали только «Шальке» — 10 побед подряд при средней результативности более трёх мячей. Кроме того, «Бавария» выиграла пять последних встреч Бундеслиги и забила 22 гола, а в целом за 14 туров у неё рекордные 47 голов в активе. Возьмём победу «Баварии» с форой (-2.5) за 2.45.

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