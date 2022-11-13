Прогноз на матч «Милан» — «Фиорентина» в чемпионате Италии

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч «Милан» — «Фиорентина».
Ставка: победа «Милана» за 1.74.
«Милан» под началом Стефано Пиоли старается повторить результат прошлого сезона. За 14 игр национального первенства «россонери» потерпели два поражения, трижды сыграли вничью и выиграли в остальных девяти встречах.
На текущий момент отставание от лидирующего «Наполи» составляет 11 очков, поэтому в последнем матче в текущем году важно добиться максимального результата. Если учесть игровую форму «Милана» и фактор родных стен, то сомнений в успехе хозяев поля практически не возникает.
Оливье Жиру, Рафаэл Леау и компания забили 27 голов. Только «Интер» и «Наполи» превосходят «россонери» в показателе производительности.
«Фиорентина» неубедительно играет на выезде. Лишь в двух матчах из семи вдали от дома команда Винченцо Итальяно добилась максимального результата. Недооценивать гостей не стоит. Они весьма неплохо действуют в обороне и в Милане точно потреплют нервы подопечным Стефано Пиоли.
При таких раскладах рекомендуем ставку на победу «Милана» за 1.74.
Экспресс с коэффициентом 14.21.
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- 13 ноября 2022
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