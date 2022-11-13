Прогноз на матч «Милан» — «Фиорентина» в чемпионате Италии

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч «Милан» — «Фиорентина».

Ставка: победа «Милана» за 1.74.

Лучшие прогнозы на Серию А.

«Милан» под началом Стефано Пиоли старается повторить результат прошлого сезона. За 14 игр национального первенства «россонери» потерпели два поражения, трижды сыграли вничью и выиграли в остальных девяти встречах.

На текущий момент отставание от лидирующего «Наполи» составляет 11 очков, поэтому в последнем матче в текущем году важно добиться максимального результата. Если учесть игровую форму «Милана» и фактор родных стен, то сомнений в успехе хозяев поля практически не возникает.

Оливье Жиру, Рафаэл Леау и компания забили 27 голов. Только «Интер» и «Наполи» превосходят «россонери» в показателе производительности.

«Фиорентина» неубедительно играет на выезде. Лишь в двух матчах из семи вдали от дома команда Винченцо Итальяно добилась максимального результата. Недооценивать гостей не стоит. Они весьма неплохо действуют в обороне и в Милане точно потреплют нервы подопечным Стефано Пиоли.

При таких раскладах рекомендуем ставку на победу «Милана» за 1.74.

Экспресс с коэффициентом 14.21.

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