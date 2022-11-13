«Рейнджерс» — «Аризона»: прогноз Максима Лебедева с коэффициентом 2.5

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона НХЛ «Рейнджерс» — «Аризона».

Ставка: «Аризона» не проиграет за 2.50.

«Матч на морально-волевых, поскольку для обоих соперников он станет вторым за календарные сутки и обоим ещё надо будет прилететь. Хозяевам – из Нэшвилла, гостям – из Нью-Йорка. И для «Аризоны» это будет уже четвёртая игра из 13-матчевой выездной серии.

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Причём, в отличие от нашего «Авангарда», который в аналогичной серии пал ниже уровня городской канализации, «Аризона» на выезде, похоже, только начинает жить, поскольку предыдущие три матча выиграла, сейчас имеет, соответственно, трёхматчевую победную серию, какой с начала сезона у неё ещё не было. Вот что выезд животворящий делает!

Соответственно, и статистика текущего сезона у «койотов» уже умопомрачительная. Убойное последнее место в Западной конференции по домашним матчам и четвёртое по матчам в гостях дают в итоге общее девятое место, а до восьмого, то есть до зоны плей-офф, рукой подать. И уже в Нью-Йорке в случае благополучного исхода «Аризона» может туда бочком-бочком просочиться.

Статистика утверждает, что такого быть не может, поскольку «рейнджеры» едят таких «койотов» на завтрак, причём пачками. И за последние без малого 15 лет заработали более чем трёхкратное преимущество по количеству побед в личных встречах.

Конкретно по десятку последних нью-йоркских междусобойчиков, сыгранных в рамках регулярных чемпионатов НХЛ, преимущество «рейнджеров» ещё более вопиющее, поскольку уже четырёхкратное – восемь побед против двух. Но как сейчас играют «рейнджеры» и как попёрла на выезде «Аризона», а главное, насколько её в таком режиме хватит.

Подозреваю, что на Нью-Йорк еще хватит. Спрогнозирую, что «Аризона» наберёт в «Мэдисон Сквер Гарден» минимум одно очко, то есть не проиграет в основное время. Поскольку главное оружие сегодняшней «Аризоны» — это хорошая оборона, то и тотал будет не выше 6.5 шайбы».

Экспресс с коэффициентом 7.25.

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