Состав сборной Сербии на ЧМ-2022 по футболу, с кем сыграют в Катаре, соперники по группе

20 ноября в Катаре стартует чемпионат мира по футболу — 2022. Все сборные должны объявить составы до 14 ноября. В заявку можно включить до 26 футболистов.



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Сборная Сербии определилась с окончательным составом на мундиаль. Он выглядит следующим образом.



Вратари: Марко Дмитрович («Севилья»), Предраг Райкович («Мальорка»), Ваня Милинкович-Савич («Торино»).



Защитники: Стефан Митрович («Хетафе»), Никола Миленкович («Фиорентина»), Страхиня Павлович («Ред Булл Зальцбург»), Милош Велькович («Вердер»), Филип Младенович («Легия»), Страхиня Эракович («Црвена Звезда»), Срджан Бабич («Альмерия»).



Полузащитники: Неманья Гудель («Севилья»), Сергей Милинкович-Савич («Лацио»), Саша Лукич («Торино»), Марко Груич («Порту»), Филип Костич («Ювентус»), Урош Рачич («Брага»), Неманья Максимович («Хетафе»), Иван Илич, Дарко Лазович (оба — «Верона»), Андрия Живкович (ПАОК).



Нападающие: Душан Тадич («Аякс»), Александр Митрович («Фулхэм»), Душан Влахович («Ювентус»), Филип Джуричич («Сампдория»), Лука Йович («Фиорентина»), Неманья Радоньич («Торино»).



На групповом этапе соперниками сербов по квартету G станут команды Бразилии, Швейцарии и Камеруна.



Экспресс с коэффициентом 6.86.

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