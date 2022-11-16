«Амур» — «Трактор»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Амур» — «Трактор».



Ставка: победа «Амура» и ТМ 4.5 за 5.35.



«О том, как «замечательно» «Трактор» играет на Дальнем Востоке, красноречивее всего говорит тот факт, что за три прошедших матча челябинцы там не забили ничего от слова «вообще». И надежды на то, что сейчас «Трактор» как акклиматизируется и ка-а-а-ак всем напихает, уменьшались с каждым последующим дальневосточным матчем. Уже не напихает. Уже в лучшем случае разойдётся с «Амуром» фифти-фифти. Если, конечно, вспомнит, как вообще забивать.



Лучшие прогнозы на сегодня.



А остаться с «Амуром» при своих уральцам будет совсем непросто. Потому что они имеют дело с очень и очень домашней командой КХЛ. Между прочим, хабаровчане являются абсолютным аутсайдером Восточной конференции по гостевым матчам. И если бы они играли в гостях хотя бы наполовину от того, как играют дома, были бы в зоне плей-офф. А так пока на неё с десятого места облизываются.



Следует ли ждать от «Трактора» удивительного перевоплощения в четвёртом матче дальневосточной серии, после которого от «Амура» полетят клочки по закоулочкам? С какой это радости? Полностью акклиматизироваться и стать практически коренными дальневосточниками они должны были ещё к третьему матчу. И если не стали, то дело тут не только в часовых поясах. А то и совсем не в них, а в чём-то другом.



Поэтому на прогноз иду, отталкиваясь исключительно от последних «успехов» гостей. И прогнозирую им четвёртое подряд дальневосточное поражение в суровой битве настоящих мужчин, где тотал вряд ли превысит 4.5. Но «Амур» при этом снова победит в основное время и как бы опять не всухую, но на эту случайность столбиться не предлагаю», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 5.78.



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