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«Витязь» — «Торпедо»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

«Витязь» — «Торпедо»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Витязь» — «Торпедо».

Ставка: победа «Торпедо» с форой (-1.5) за 3.18.

«Торпедо» — замечательная команда. И замечательна она не только тем, что базируется в моём родном городе, но и тем, что является «командой наоборот». О том, что нижегородцы являются главными Робин Гудами КХЛ, которые отбирают очки у богатых и раздают их бедным, все знают уже давно. И вот вам очередное подтверждение «команды наоборот». Когда все нормальные люди в КХЛ вывалили на плечи языки и чуть ли не встали на четыре кости от усталости, «Торпедо» побежало и выносит всех соперников с шутками и прибаутками.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Между прочим, вынесет и «Витязь». Во-первых, потому, что у «витязей» нынешняя домашняя серия не заладилась с самого начала. И если проигрыш «Автомобилисту» ещё можно понять и простить, то домашнее поражение от «Нефтехимика» — это, извините, ни в сказке сказать, ни вслух произнести. И если «Витязь» не смог дома взять хотя бы одно очко у сурово последней команды Восточной конференции, то сейчас возьмет у четвёртой команды Западной? Так, что ли? Ага…

Во-вторых, «Витязь» в принципе с «Торпедо» играет тяжко и вымученно. А «Торпедо», наоборот, весело и вприпрыжку. Так и наиграли за последние 12 с хвостиком лет на почти двукратное преимущество нижегородцев по количеству побед. А в междусобойчиках, проведённых в рамках регулярных чемпионатов КХЛ на площадках «Витязя», нижегородское преимущество еще больше: семь побед против трёх.

Мораль: раздухарившееся «Торпедо» продолжит рвать шаблоны и обыграет «витязей» в основное время, и даже с преимуществом в две шайбы и больше. Про тотал мечтать не стану. Если хозяева предстоящего матча с самого начала не «выкатят автобус», то могут наловить очень и очень много. А вот если выкатят, то могут уступить и с весьма скромным отставанием и маленьким тоталом», — сказал Лебедев.

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