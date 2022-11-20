«Салават Юлаев» — «Сибирь»: результат матча КХЛ, кто победил, как сыграли, какой счёт

В Уфе завершился матч в рамках регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги. «Салават Юлаев» принимал «Сибирь».
Победу со счётом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1) одержал клуб из Новосибирска.
На 17-й минуте первого периода счёт в матче открыл защитник гостей Тревор Мёрфи с передач Александра Шарова и Антона Назаревича.
За 16 секунд до конца второго периода удвоил преимущество «Сибири» Александр Шаров с передач Тревора Мёрфи и Тейлора Бека.
На восьмой минуте третьего периода сократил отставание в счёте форвард хозяев Николай Кулёмин с передач Михаила Науменкова и Ивана Дроздова.
Следующий матч «Салават Юлаев» проведёт 21 ноября в гостях с «Барысом». «Сибирь» в этот же день примет казанский «Ак Барс».
Экспресс с коэффициентом 10.08.
Прогноз на матч «Спартак» — «Локомотив» с коэффициентом 2.65.
Легенда «Вашингтона»: даже Гретцки оценит рекорд Овечкина.
Прогноз на матч «Витязь» — ЦСКА с коэффициентом 3.08.
- 21 ноября 2022
-
00:30
- 20 ноября 2022
-
23:30
-
22:30
-
21:45
-
21:00
-
20:30
-
20:00
-
19:37
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:40
-
17:20
-
17:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:40
-
13:20
-
13:00
-
12:30
-
12:10
-
12:00
-
11:40
-
11:20
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:40