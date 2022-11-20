«Салават Юлаев» — «Сибирь»: результат матча КХЛ, кто победил, как сыграли, какой счёт

В Уфе завершился матч в рамках регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги. «Салават Юлаев» принимал «Сибирь».

Победу со счётом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1) одержал клуб из Новосибирска.

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На 17-й минуте первого периода счёт в матче открыл защитник гостей Тревор Мёрфи с передач Александра Шарова и Антона Назаревича.

За 16 секунд до конца второго периода удвоил преимущество «Сибири» Александр Шаров с передач Тревора Мёрфи и Тейлора Бека.

На восьмой минуте третьего периода сократил отставание в счёте форвард хозяев Николай Кулёмин с передач Михаила Науменкова и Ивана Дроздова.

Следующий матч «Салават Юлаев» проведёт 21 ноября в гостях с «Барысом». «Сибирь» в этот же день примет казанский «Ак Барс».

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