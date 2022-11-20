«Авангард» — «Ак Барс»: результат матча КХЛ, кто победил, как сыграли, какой счёт

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата КХЛ между «Авангардом» и «Ак Барсом».
Победу в упорном малорезультативном матче одержали хозяева со счётом 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 1:0).
Долгое время командам не удавалось открыть счёт, пока на 45-й минуте встречи защитник хозяев Зият Пайгин не распечатал ворота голкипера казанцев Тимура Билялова с передач Ивана Телегина и Александра Дергачёва.
«Ак Барсу» удалось быстро отыграться благодаря шайбе Дмитрия Воронкова в большинстве с передач Александра Радулова и Вадима Шипачёва. Решающий бросок в овертайме нанёс Владимир Ткачёв. Тренерский штаб казанцев взял видеопросмотр на предмет помехи вратарю, но судьи нарушения не усмотрели.
«Ак Барс» не смог одержать вторую победу подряд и в следующем матче встретится с новосибирской «Сибирью» 21 ноября. «Авангард» одержал девятую победу подряд и 23 ноября примет на своём льду московский «Спартак».
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