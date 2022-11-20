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«Спартак» — «Локомотив»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

«Спартак» — «Локомотив»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Спартак» — «Локомотив».

Ставка: ничья за 3.86.

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«Результат предстоящего матча почти не зависит от «Спартака». Потому что уровень красно-белых понятен, достоин уважения и весьма основателен. И если «Локомотив» продолжит барахтаться в функциональной яме, как он это делает последние четыре тура, то «Спартак» железнодорожников разберёт на запчасти.

Если же «Локомотив» вернёт себе хотя бы половину октябрьского функционала, то он всё-таки придушит красно-белых.

Всё остальное, включая то, кто и как играет дома и на выезде, а также статистику личных встреч, уже уходит даже не на второй, а на пятый план по сравнению с текущим состоянием «Локомотива». В любом случае матч будет таким, что любителям заброшенных шайб его лучше пропустить, потому что им будет скучно.

Это будут хоккейные шахматы, хоккейный карамболь (кто не знает, карамболь — это бильярд без луз). И тотал в таком матче точно за 6.5 шайбы не зайдёт, а то и за 4.5 шайбы, но на такую цифру ставить как-то страшновато.

Поэтому мой прогноз на этот раз будет «на тоненького»: ничья в основное время с тоталом меньше 6.5 шайбы, а дальше посмотрим, кому улыбнётся фортуна».

Экспресс с коэффициентом 10.15.

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