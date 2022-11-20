«Спартак» — «Локомотив»: где смотреть онлайн, по какому каналу покажут, прямая трансляция

20 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» — «Локомотив». Начало встречи – не ранее 13:00 мск.

Смотреть матч в прямом эфире можно на канале KHL Prime.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу ярославцев в основное время можно с коэффициентом 2.10. На победу москвичей эксперты предлагают коэффициент 3.40.



Букмекеры считают, что матч КХЛ «Спартак» — «Локомотив» не будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.00, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.85.

Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.90. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 13.5.

Экспресс с коэффициентом 10.15.

Прогноз на матч «Витязь» — ЦСКА с коэффициентом 3.08.

Прогноз на матч «Спартак» — «Локомотив» с коэффициентом 2.65.

Хоккеист ударил арбитра во время матча любительских команд в Москве.

Легенда «Вашингтона»: даже Гретцки оценит рекорд Овечкина.