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«Спартак» — «Локомотив»: где смотреть онлайн, по какому каналу покажут, прямая трансляция

«Спартак» — «Локомотив»: где смотреть онлайн, по какому каналу покажут, прямая трансляция
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20 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» — «Локомотив». Начало встречи – не ранее 13:00 мск.

Смотреть матч в прямом эфире можно на канале KHL Prime.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу ярославцев в основное время можно с коэффициентом 2.10. На победу москвичей эксперты предлагают коэффициент 3.40.

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Спартак» — «Локомотив» не будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.00, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.85.

Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.90. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 13.5.

Экспресс с коэффициентом 10.15.

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Прогноз на матч «Спартак» — «Локомотив» с коэффициентом 2.65.

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