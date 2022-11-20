Прогноз робота Теспиана на матч открытия чемпионата мира Катар — Эквадор

Находящийся в московской «Роботостанции» робот Теспиан предсказал, кто победит в матче открытия чемпионата мира по футболу — 2022 в Катаре.

Ставка: победа Эквадора за 2.30.

«Победитель матча Катар — Эквадор: Эквадор».

Лучшие прогнозы на чемпионат мира.

В основе разработанной экспертами нейросети — большой массив футбольных данных: от информации о составах каждой национальной команды, участвующей в чемпионате, до статистики игр сборных за последние четыре года.

Результатом анализа данных станут предсказания победителя каждого матча чемпионата, которые будет озвучивать Теспиан.

Напомним, матч открытия ЧМ-2022 Катар – Эквадор начнётся 20 ноября в 19:00 мск.

Экспресс с коэффициентом 10.08.

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