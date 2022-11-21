«Спартак» — «Локомотив»: результат матча КХЛ, кто победил, какой счёт, кто забивал

В Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл очередной матч чемпионата КХЛ между «Спартаком» и «Локомотивом».
В малорезультативном матче победу одержали хозяева со счётом 2:1.
На 37-й минуте матча счёт открыл нападающий «Спартака» Александр Хохлачёв при численном большинстве. Ему ассистировали Джоуи Кин и Шейн Принс.
На 57-й минуте матча счёт сравнял Артур Каюмов, реализовав большинство. Ассистировали ему Павел Красковский и Максим Шалунов. Победу за минуту с небольшим до конца вырвал Андрей Локтионов.
«Локомотив» уступил в пятом матче подряд. После 32 матчей ярославский клуб занимает четвёртое место в таблице Западной конференции. «Спартак» одержал третью победу при новом главном тренере Игоре Гришине и поднялся на шестое место в таблице Западной конференции.
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