«Спартак» — «Локомотив»: результат матча КХЛ, кто победил, какой счёт, кто забивал

В Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл очередной матч чемпионата КХЛ между «Спартаком» и «Локомотивом».

В малорезультативном матче победу одержали хозяева со счётом 2:1.

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На 37-й минуте матча счёт открыл нападающий «Спартака» Александр Хохлачёв при численном большинстве. Ему ассистировали Джоуи Кин и Шейн Принс.

На 57-й минуте матча счёт сравнял Артур Каюмов, реализовав большинство. Ассистировали ему Павел Красковский и Максим Шалунов. Победу за минуту с небольшим до конца вырвал Андрей Локтионов.

«Локомотив» уступил в пятом матче подряд. После 32 матчей ярославский клуб занимает четвёртое место в таблице Западной конференции. «Спартак» одержал третью победу при новом главном тренере Игоре Гришине и поднялся на шестое место в таблице Западной конференции.

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