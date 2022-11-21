Катар — Эквадор: результат матча открытия чемпионата мира, как сыграли, какой счёт

20 ноября состоялся матч открытия чемпионата мира по футболу, в котором хозяйка турнира, сборная Катара, играла с Эквадором.

Встреча между командами проходила на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Стартовый свисток главного арбитра матча Даниэле Орсато прозвучал в 19:00 мск.

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Эквадор открыл счёт уже в дебюте встречи, когда на пятой минуте отличился нападающий Эннер Валенсия. Однако арбитры на VAR отменили забитый мяч после просмотра видеоповторов, зафиксировав офсайд. На 16-й минуте эквадорцы всё-таки смогли открыть счёт — гол на счету Эннера Валенсии, который реализовал 11-метровый удар.

Через 15 минут Валенсия укрепил преимущество своей команды, оформив дубль. Во второй половине встречи эквадорцы уверенно контролировали ход встречи и довели матч до победы — 2:0.

Победа принесла Эквадору три очка и лидерство в квартете А. Катар – на последнем месте. Другая встреча группы состоится сегодня, 21 ноября, когда встретятся сборные Сенегала и Нидерландов.

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