Прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата мира по футболу США — Уэльс

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч группового раунда ЧМ-2022 США – Уэльс.



Ставка: победа США по ударам в первом тайме за 1.72.



«Думаю, что с высокой долей вероятности валлийцы здесь будут играть от соперника – с первых минут разрешат США завладеть инициативой и будут рассчитывать на контрвыпады и стандарты. В позиционных атаках Уэльс достаточно посредственен, так что нет особого резона команде Роберта Пейджа стремиться к владению и рисковать созданием себе проблем при потерях мяча.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Американцы куда больше заточены на атаку – у них молодая, резвая команда, которая, быть может, не слишком хороша тактически, но за счёт мобильности на всех участках поля им удаётся усложнять соперникам жизнь. Мне кажется, именно под их диктовку пройдёт игра. Они должны брать верх по большинству тактических показателей, особенно в первом тайме», — сказал Петросьян.



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